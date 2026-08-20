La peggiore campagna abbonamenti dell'era Lotito, circa 4000 tessere sottoscritte

Flop abbonamenti

Era già nei piani dei laziali. I tifosi biancocelesti avevano già ribadito le loro idee per quanto riguarda gli abbonamenti, idee che sono già state confermate nella gara contro il Mantova: un'Olimpico praticamente deserto. La campagna abbonamenti, che si chiuderà a mezzanotte, è destinata ad essere la peggiore dell'era Lotito. Le tessere sottoscritte, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dovrebbero essere circa 4000. Domani, sui canali ufficiali del club, verrà comunicato il numero preciso. I numeri certificano sempre di più le scelte del popolo laziale: Olimpico deserto nella partite casalinghe, fatta eccezione per i derby, e ondata biancoceleste in trasferta.

Contro il Mantova la società aveva deciso di chiudere Curve e distinti, concentrando il pubblico nelle tribune. Per le gare di Serie A l'organizzazione sarà differente: i settori popolari saranno lasciati regolarmente aperti.

Oltre 3000 laziali a Bologna

La Lazio disputerà allo stadio Dall'Ara la prima partita del Campionato di Serie A 2026/2027. Non mancherà sicuramente il sostegno del popolo laziale. I 2480 posti del settore ospiti sono andati sold-out in pochi minuti, sono previsti a Bologna oltre 3500 sostenitori biancocelesti.