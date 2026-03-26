Lutto nel calcio, è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi

Da pochi minuti la notizia che è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi. Un lutto che travolge il mondo del calcio. Un brutto porta se lo è portato via all'età di 79 anni. Per lui un segno importante lasciato da attaccante, toccando il calcio degli anni 60, 70 e 80. L'apice della sua carriera è arrivato probabilmente con la maglia del Bologna, dove fu capocannoniere del campionato di serie A nella stagione 1972/1973.

Altri dettagli della sua carriera e quel soprannome

Beppe Savoldi fu protagonista con il Napoli dal 1975 al 1979 con 55 reti in 118 presenze, un'altra pagina gloriosa per la sua carriera. Il suo trasferimento dal Bologna gli fece guadagnare l'appellativo di "mister due miliardi", maturata con un miliardo e quattrocento milioni di lire più la cessione di Sergio Clerici e la metà del cartellino di Rosario Rampanti, valutati complessivamente 600 milioni. Quell'operazione fu la più costosa nell'ambito del calcio professionistico fino ad allora e rende l'idea del valore calcistico e del talento di Savoldi in quella fase.

Le parole della famiglia sulla scomparsa di Savoldi