Lutto nel calcio, è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi
Si è spento all'età di 79 anni dopo aver lottato contro un male
Da pochi minuti la notizia che è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi. Un lutto che travolge il mondo del calcio. Un brutto porta se lo è portato via all'età di 79 anni. Per lui un segno importante lasciato da attaccante, toccando il calcio degli anni 60, 70 e 80. L'apice della sua carriera è arrivato probabilmente con la maglia del Bologna, dove fu capocannoniere del campionato di serie A nella stagione 1972/1973.
Altri dettagli della sua carriera e quel soprannome
Beppe Savoldi fu protagonista con il Napoli dal 1975 al 1979 con 55 reti in 118 presenze, un'altra pagina gloriosa per la sua carriera. Il suo trasferimento dal Bologna gli fece guadagnare l'appellativo di "mister due miliardi", maturata con un miliardo e quattrocento milioni di lire più la cessione di Sergio Clerici e la metà del cartellino di Rosario Rampanti, valutati complessivamente 600 milioni. Quell'operazione fu la più costosa nell'ambito del calcio professionistico fino ad allora e rende l'idea del valore calcistico e del talento di Savoldi in quella fase.
Le parole della famiglia sulla scomparsa di Savoldi
Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio.