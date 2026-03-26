Calciomercato, Zaccagni e un futuro non così scontato alla Lazio

Stagione travagliata per Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha dovuto prima di tutto combattere e convivere con tanta sfortuna, infatti gli infortuni hanno martoriato il numero 10. Problemi fisici che inevitabilmente hanno influito sul suo rendimento, che oggettivamente quest'anno non è più quello dei tempi migliori. Mancano pochissimi mesi ed il calciomercato estivo prenderà il via con la Lazio che è dichiaratamente un cantiere aperto in via di costruzione. Una situazione che potrebbe coinvolgere anche Zaccagni.

Ipotesi partenza non da scartare completamente

Nel calcio si sa, spesso il rendimento della stagione appena conclusa può ribaltare decisioni e scelte. Nella stagione in corso Mattia Zaccagni ha brillato molto poco, gli infortuni sono stati un quoziente sempre presente e l'età è un fattore da tenere più che mai sotto osservazione. A giugno il capitano biancoceleste spegnerà 31 candeline e per il club la carta d'identità sembra essere una priorità assoluta. Altro tassello da aggiungere all'elenco sono i risaputi bisogni economici delle casse biancocelesti. Per la società il prossimo calciomercato potrebbe essere l'ultimo per monetizzare una cifra importante per vendere Zaccagni ( per la questione età su ogni cosa).

L'ultimo interesse per Zaccagni

Il calciatore è indiscutibile per la sua qualità in campo. L'età diventa il reale fattore che potrebbe spegnere gli interessi e far calare sopratutto il prezzo del cartellino. Il bivio potrebbe essere concreto e si tratterebbe o di un contratto a vita con la maglia biancoceleste oppure cederlo nella prossima finestra di mercato per monetizzare e reinvestire sui giovani, come la società ha spesso dichiarato nel periodo recente. L'ultimo interesse concreto è arrivato dal Napoli lo scorso anno, dove si parlò di un'offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Ngonge.