Calciomercato, Zaccagni e un futuro non così scontato alla Lazio

Il capitano biancoceleste potrebbe non essere più un punto fermo della rosa

Leoni Andrea /

Stagione travagliata per Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha dovuto prima di tutto combattere e convivere con tanta sfortuna, infatti gli infortuni hanno martoriato il numero 10. Problemi fisici che inevitabilmente hanno influito sul suo rendimento, che oggettivamente quest'anno non è più quello dei tempi migliori. Mancano pochissimi mesi ed il calciomercato estivo prenderà il via con la Lazio che è dichiaratamente un cantiere aperto in via di costruzione. Una situazione che potrebbe coinvolgere anche Zaccagni.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Ipotesi partenza non da scartare completamente

Nel calcio si sa, spesso il rendimento della stagione appena conclusa può ribaltare decisioni e scelte. Nella stagione in corso Mattia Zaccagni ha brillato molto poco, gli infortuni sono stati un quoziente sempre presente e l'età è un fattore da tenere più che mai sotto osservazione. A giugno il capitano biancoceleste spegnerà 31 candeline e per il club la carta d'identità sembra essere una priorità assoluta. Altro tassello da aggiungere all'elenco sono i risaputi bisogni economici delle casse biancocelesti. Per la società il prossimo calciomercato potrebbe essere l'ultimo per monetizzare una cifra importante per vendere Zaccagni ( per la questione età su ogni cosa).

L'ultimo interesse per Zaccagni

Il calciatore è indiscutibile per la sua qualità in campo. L'età diventa il reale fattore che potrebbe spegnere gli interessi e far calare sopratutto il prezzo del cartellino. Il bivio potrebbe essere concreto e si tratterebbe o di un contratto a vita con la maglia biancoceleste oppure cederlo nella prossima finestra di mercato per monetizzare e reinvestire sui giovani, come la società ha spesso dichiarato nel periodo recente. L'ultimo interesse concreto è arrivato dal Napoli lo scorso anno, dove si parlò di un'offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Ngonge.

Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Gattuso
Lazio, Brocchi su Lotito e sull'arrivo nella capitale