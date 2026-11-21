Il Bayern Monaco ha pareggiato 1-1 in casa con il Colonia e ha perso Harry Kane per un infortunio alla caviglia sinistra. L’attaccante inglese è uscito dopo venti minuti. Secondo i primi accertamenti riportati da SportMediaset, ha subito la rottura della sindesmosi. Kompany, tornato in panchina dopo il malore, ha confermato che Kane resterà fuori «per diversi mesi». Si parla di uno stop almeno fino a marzo.

Il Colonia è passato in vantaggio al 12’ con Moore; Brown ha pareggiato per il Bayern al 37’. Anche Olise ha avuto problemi: dopo uno scontro con Krauss, ha lasciato lo stadio con le stampelle.