Scandalo arbitri, la Procura FIGC apre un fascicolo sul caso Dionisi: cosa sta succedendo

La Procura Federale della FIGC ha aperto un fascicolo ufficiale sulla dismissione dell'arbitro Federico Dionisi dai ruoli di Serie A e B. L’obiettivo del procuratore Chinè è capire se ci siano state irregolarità nelle valutazioni tecniche. L’indagine, che coinvolge anche il designatore ad interim Dino Tommasi, punta ad acquisire documenti e ascoltare le testimonianze dei protagonisti. L'iter durerà circa 60 giorni, con la possibilità di una proroga di 40.

Il nodo del contendere: il voto a Ferrieri Caputi

Al centro delle polemiche c'è la valutazione (un 8,40) assegnata all'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi dopo la partita Lazio-Pisa. Guido Alfonsi, Presidente della sezione AIA de L'Aquila, ha denunciato che la direttrice di gara si sarebbe sentita offesa moralmente da quel voto, tanto da chiedere all'osservatore di lasciare la stanza. Alfonsi, che ha presentato esposti sia alla Procura di Milano che a quella della FIGC, sostiene che il sistema sia "opaco" e che manchino spiegazioni trasparenti sui criteri utilizzati.

Come funziona il meccanismo di "taglio"

Per capire perché questo voto sia così importante, bisogna guardare alle regole della CAN (Commissione Arbitri Nazionale):

Gli arbitri con più di 10 anni di anzianità devono chiudere la stagione nella top 25 della classifica di rendimento per evitare la dismissione.

Quest'anno, chi è rimasto fuori dai primi 25 ha perso il posto.

I fatti mostrano che Rapuano ha occupato l’ultimo posto utile (il 25°), salvandosi.

Dionisi, finendo appena dietro, è stato invece dismesso.

La teoria del "domino"

Il punto cruciale è matematico: se Ferrieri Caputi avesse ricevuto un voto più alto per la sua direzione in Lazio-Pisa, la classifica finale sarebbe cambiata. In questo scenario ipotetico, Rapuano sarebbe scivolato fuori dalla top 25, subendo la dismissione, mentre Dionisi avrebbe guadagnato una posizione, riuscendo a mantenere il suo posto nell'organico.

Questa dinamica ha sollevato dubbi sulla trasparenza delle valutazioni degli osservatori, spingendo la giustizia sportiva a intervenire per verificare se dietro le pagelle si nascondano logiche non puramente tecniche.