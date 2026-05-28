Bologna, ufficiale il divorzio con il mister Vincenzo Italiano: il comunicato del club

Il Bologna ha comunicato ufficialmente la rescissione del contratto con il tecnico Vincenzo Italiano

Michelle De Angelis /
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via onefootball
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Il Bologna ha comunicato ufficialmente la rescissione del contratto con il tecnico Vincenzo Italiano.

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Il comunicato del Bologna

Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera
 

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