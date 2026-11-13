Frattesi segna alla Francia e supera Totti: il sorpasso in azzurro in 19 partite in meno

Il gol che ha ribaltato Italia-Francia vale anche un sorpasso nella classifica dei marcatori azzurri. Nel 3-1 del 12 novembre a San Siro, Davide Frattesi ha segnato la sua decima rete in 39 presenze con la Nazionale maggiore. Una in più di Francesco Totti, che ha chiuso la carriera in azzurro con 9 gol in 58 partite.

Frattesi firma il sorpasso dell’Italia contro la Francia

La Francia era passata in vantaggio con Michael Olise, prima del pareggio di Pio Esposito. Nella ripresa, sull’1-1, Frattesi ha firmato il gol che ha portato avanti gli Azzurri. Esposito ha poi chiuso la partita dal dischetto, completando la doppietta e fissando il 3-1 nella quinta giornata di Nations League.

Frattesi e Totti in Nazionale, i numeri del confronto

Con la rete alla Francia, il centrocampista della Lazio ha raggiunto una media di un gol ogni 3,9 presenze. Totti ha chiuso a una rete ogni 6,4 partite. Il sorpasso arriva così con 19 presenze in meno rispetto al totale dell’ex capitano giallorosso.

Da San Siro al Mondiale 2006, il peso dei gol in azzurro

Il confronto mette insieme due giocatori di ruolo ed epoche diverse. Nel bilancio di Totti c’è il rigore segnato nel recupero contro l’Australia, agli ottavi del Mondiale 2006 poi vinto dall’Italia. Per Frattesi, il gol della doppia cifra è quello che ha cambiato la partita contro la Francia, contribuendo a riportare gli Azzurri al successo in casa contro i Bleus dopo 64 anni.