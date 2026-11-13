Sutalo fuori 40-50 giorni: derby e Supercoppa senza il difensore

Josip Sutalo ha riportato uno stiramento di secondo grado al flessore sinistro e resterà fuori per 40-50 giorni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Salterà il derby e la Supercoppa contro l’Inter, in programma il 22 dicembre a San Siro, secondo quanto riferisce Il Messaggero.

Lo stop di Sutalo

La lesione al flessore terrà il difensore lontano dal campo anche per la sfida con i nerazzurri. I tempi indicati sono di 40-50 giorni.

Tavares, Marusic e Frattesi

Anche Tavares ha una lesione allo stesso muscolo: per lui si prevede un mese di stop. Tornerà domani dal Portogallo, dove ha svolto gli accertamenti, e inizierà la rincorsa al derby con la Roma.

Marusic rientra invece dal Montenegro a Formello dopo un’altra ricaduta sulla vecchia cicatrice. C’è preoccupazione anche per Frattesi.

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