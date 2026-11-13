Sutalo fuori 40-50 giorni: derby e Supercoppa senza il difensore
Lo stiramento è di secondo grado e riguarda il flessore sinistro; la sfida con l’Inter si giocherà il 22 dicembre a San Siro.
Josip Sutalo ha riportato uno stiramento di secondo grado al flessore sinistro e resterà fuori per 40-50 giorni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Salterà il derby e la Supercoppa contro l’Inter, in programma il 22 dicembre a San Siro, secondo quanto riferisce Il Messaggero.
Lo stop di Sutalo
La lesione al flessore terrà il difensore lontano dal campo anche per la sfida con i nerazzurri. I tempi indicati sono di 40-50 giorni.
Tavares, Marusic e Frattesi
Anche Tavares ha una lesione allo stesso muscolo: per lui si prevede un mese di stop. Tornerà domani dal Portogallo, dove ha svolto gli accertamenti, e inizierà la rincorsa al derby con la Roma.
Marusic rientra invece dal Montenegro a Formello dopo un’altra ricaduta sulla vecchia cicatrice. C’è preoccupazione anche per Frattesi.