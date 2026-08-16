Lazio-Mantova: Isaksen, Romagnoli, Tavares e Artistico in Tribuna

Un volo non del tutto lineare per Flaminia, l'aquila della Lazio si ferma in Tribuna

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Chi si vede in tribuna

È in corso il match di Coppa Italia tra la Lazio e il Mantova allo Stadio Olimpico di Roma. In Tribuna, tra i calciatori ancora indisponibili, si sono visti Isaksen, Artistico, Nuno Tavares e Romagnoli, il cui futuro è ancora incerto. 

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Flaminia tra la Tribuna dello stadio

In ogni partita della Lazio in casa, spicca il volo il simbolo biancoceleste, l'aquila. Il volo di Flaminia questa sera non è stato, però, del tutto lineare. Infatti, secondo quanto riportato sui social da Calcio Mania, l'aquila si sarebbe fermata tra la Tribuna dello stadio. Uno stadio praticamente vuoto. I tifosi laziali continuano la protesta a difesa dei propri colori. Saranno invece presenti numerose magliette biancocelesti tra i seggiolini dello stadio Dall'Ara a Bologna, in occasione dell'esordio nel Campionato di Serie A 2026/2027 in programma lunedì 24 agosto. 

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