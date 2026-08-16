Coppa Italia, Zaccagni: "Abbiamo preso un pugno in faccia. Serve più coraggio in campo"

Al termine della gara Lazio-Mantova di Coppa Italia, Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC per commentare la clamorosa eliminazione della rosa biancoceleste.

Zaccagni a LSC

Abbiamo preso un pugno in faccia. Siamo dispiaciuti, abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo, speravamo di iniziare a raccogliere qualcosa. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più coraggiosi, rischiare di più in campo. È andata male, domani analizzeremo la partita, poi ripartiremo per l'inizio del campionato.

Se è una questione tattica? Qui la questione tattica non c'entra niente, anche se venivamo da un sistema completamente diverso. Ma in allenamento avevamo preparato cose diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo farci un'esame di coscienza, non è possibile perdere una partita del genere. Rimboccarci le maniche in settimana, perché inizia il campionato.