Coppa Italia, Zaccagni: "Abbiamo preso un pugno in faccia. Serve più coraggio in campo"
Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara Lazio-Mantova di Coppa Italia
Al termine della gara Lazio-Mantova di Coppa Italia, Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC per commentare la clamorosa eliminazione della rosa biancoceleste.
Zaccagni a LSC
Abbiamo preso un pugno in faccia. Siamo dispiaciuti, abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo, speravamo di iniziare a raccogliere qualcosa. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più coraggiosi, rischiare di più in campo. È andata male, domani analizzeremo la partita, poi ripartiremo per l'inizio del campionato.
Se è una questione tattica? Qui la questione tattica non c'entra niente, anche se venivamo da un sistema completamente diverso. Ma in allenamento avevamo preparato cose diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo farci un'esame di coscienza, non è possibile perdere una partita del genere. Rimboccarci le maniche in settimana, perché inizia il campionato.
Di cosa abbiamo bisogno? Fino a prima della partita, ti avrei risposto di nulla. Stavamo bene, ci stavamo allenando alla grande, c'è una buona alchimia nel gruppo. Quest'inciampo non ci deve buttare giù. Dobbiamo ripartire al più presto