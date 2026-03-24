Italia-Irlanda del Nord, O'Neill: "Vincere sarà difficile ma dobbiamo crederci"

La grande sfida si avvicina: Italia e Irlanda del Nord presto scenderanno in campo per il rush finale. Soltanto una tra le due avversarie avrà la possibilità di proseguire nel percorso e affrontare la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina, con la speranza di riuscire ad accedere al Mondiale 2026. In vista dell'incontro, in programma il 26 marzo alle ore 20:45, il ct Michael O'Neill ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate da Sky Sport .

Dobbiamo crederci, perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessun altro. Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate bene. Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere. Sappiamo che sarà molto difficile vincere ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa.