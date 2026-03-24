Italia-Irlanda del Nord, O'Neill: "Vincere sarà difficile ma dobbiamo crederci"
Il ct Michael O'Neill ha rilasciato delle dichiarazioni inerenti alla grande sfida tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, valida per i playoff del Mondiale 2026
La grande sfida si avvicina: Italia e Irlanda del Nord presto scenderanno in campo per il rush finale. Soltanto una tra le due avversarie avrà la possibilità di proseguire nel percorso e affrontare la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina, con la speranza di riuscire ad accedere al Mondiale 2026. In vista dell'incontro, in programma il 26 marzo alle ore 20:45, il ct Michael O'Neill ha rilasciato delle dichiarazioni, riportate da Sky Sport.
Le dichiarazioni del ct O'Neill
L'emozione
Dobbiamo crederci, perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessun altro. Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate bene. Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere. Sappiamo che sarà molto difficile vincere ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa.
La partita
Non mi aspetto una partita con molti gol, dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni.