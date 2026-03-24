Serie A, multe e valori sportivi: arriva l'organo indipendente per sanzionare i tesserati

La Lega eri scalda i motori per una vera rivoluzione disciplinare, infatti, sembra essere in arrivo un nuovo Codice di autoregolamentazione che manderà in pensione il vecchio sistema. L'obiettivo è tracciare una linea invalicabile per giocatori, allenatori e dirigenti, introducendo sanzioni economiche certe e predefinite per chiunque non rispetti i valori dello sport.

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Simulazioni e proteste: ecco cosa si rischia

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il mirino della Lega è puntato su comportamenti che danneggiano lo spettacolo e l'immagine del Campionato. Nel nuovo "menù" delle multe finiranno non solo le simulazioni in campo e i ritardi nel rientro dagli spogliatoi, ma anche i tagli alle conferenze stampa da parte dei tecnici. Stop ferreo anche alle dichiarazioni velenose: ogni frase ritenuta lesiva contro colleghi o vertici del calcio porterà a una sanzione immediata e salata.

Un arbitro indipendente per le multe

Come riportato sempre dal quotidiano, la vera novità riguarda la gestione delle punizioni, che non sarà più discrezionale. L'idea è quella di creare un quadro uniforme dove a ogni infrazione corrisponda una multa specifica, senza eccezioni. A vigilare su tutto sarà un organo indipendente, incaricato di applicare le sanzioni con la massima trasparenza per garantire che il fair play torni a essere il protagonista assoluto.