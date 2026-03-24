PSG-Lens, in Francia scoppia il caos

PSG-Lens: polemica sul rinvio per la Champions League

La corsa al titolo in Ligue 1 si sta trasformando in un vero caso dopo la richiesta del PSG di rinviare lo scontro diretto con il Lens per concentrarsi esclusivamente sulla Champions League e sui quarti di finale contro il Liverpool. Le due squadre sono distanti appena un punto e la sfida sarà decisiva per il destino del campionato francese, ma le polemiche sono esplose con largo anticipo a causa della richiesta dei parigini che, come già successo negli anni passati, hanno chiesto alla Ligue de Football Professionnel di modificare il calendario.

Diversamente da quanto accaduto in precedenza il Lens non ha accettato lo spostamento perché renderebbe complicato il finale di stagione e metterebbe a rischio la lotta al titolo: hanno un solo punto di ritardo dal PSG (ma anche una gara in più) e possono davvero puntare al primo posto avendo soltanto un impegno settimanale, ma il loro calendario verrebbe alterato con il rinvio dello scontro diretto. I parigini hanno già ottenuto lo slittamento contro il Nantes prima del Chelsea e sperano di ottenere lo stesso trattamento anche stavolta, considerando che in palio c’è l’accesso alla semifinale.

Caso PSG-Lens: la risposta del club e la decisione della Ligue 1

In Francia la corsa al titolo è ancora apertissima e il Lens spera di poter effettuare un clamoroso sorpasso sul PSG per conquistare la vetta della classifica. Il finale di stagione sarà intenso ma le polemiche sono iniziate molto prima della partita più attesa: lo scontro diretto è fissato per l’11 aprile e cade esattamente tra le due gare dei quarti di finale di Champions League che i parigini giocheranno contro il Liverpool, con andata al Parco dei Principi l’8 aprile e ritorno ad Anfield il 14. Il doppio confronto è delicato e per questo Luis Enrique ha chiesto alla LFP di cambiare la data della gara di campionato per avere una settimana libera e concentrarsi solo sull’Europa.

Di solito è una concessione frequente in Ligue 1, ma questa volta è stato il Lens a opporsi con decisione attraverso un comunicato ufficiale diffuso nella notte. È la prima volta dal 1998 che il club è in corsa per il titolo e non vuole alterare il proprio percorso: “Modificare oggi la data di questa partita significherebbe restare senza gare per 15 giorni e poi affrontare match ogni tre giorni: un ritmo che non rispecchia quello stabilito a inizio stagione, né le possibilità di un club che dovrebbe sostenere questo nuovo vincolo senza conseguenze. Ne consegue che il decimo budget del campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più forti, in nome di interessi che ormai superano il contesto nazionale”. La decisione finale spetterà ai vertici del campionato francese, che spesso tendono a favorire squadre come il PSG per aumentare le possibilità di successo in Europa.