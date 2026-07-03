Gattuso sceglie il centravanti: Piccoli davanti a Lucca, Pinamonti e Broja

Sorpasso Piccoli. La corsa della Lazio al nuovo centravanti cambia improvvisamente gerarchie: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, adesso è l’attaccante della Fiorentina il nome in cima alla lista dei profili seguiti dal club biancoceleste.

Piccoli ha scavalcato sia le alternative italiane, Lucca e Pinamonti, sia quelle straniere, Broja e Bamba Dieng. Una crescita netta nelle preferenze della Lazio, legata alle caratteristiche del giocatore e anche alla possibilità di costruire un’operazione più rapida.

A spingere la candidatura c’è soprattutto Rino Gattuso, da ieri a Formello. Il tecnico è pienamente convinto delle qualità dell’attaccante e lo ha inserito tra i principali candidati al ruolo di terminale offensivo della sua Lazio.

Lazio-Piccoli, perché il centravanti ha superato Lucca e Pinamonti

Il nome di Piccoli convince anche per un altro aspetto decisivo: la trattativa potrebbe essere perfezionata più velocemente rispetto alle piste che portano a Lucca e Pinamonti.

La strada appare più semplice perché l’interesse della Lazio coincide con la volontà della Fiorentina di cedere il giocatore in prestito, anche senza obbligo di riscatto. Un punto che può favorire concretamente il club biancoceleste.

Piccoli, per il quale la società toscana ha investito circa 25 milioni di euro un anno fa, arriva da una stagione in chiaroscuro. Ha bisogno di rilanciarsi e alla Fiorentina rischierebbe di trovare poco spazio, chiuso da Moise Kean, trattenuto dal club della famiglia Commisso.

La Lazio potrebbe quindi rappresentare la piazza ideale per tornare sui livelli mostrati nell’esperienza al Cagliari, quando l’attaccante riuscì a raggiungere la doppia cifra di gol.

Una convinzione condivisa anche dagli uomini del suo entourage. In questo senso, la presenza di Gattuso in panchina viene considerata una garanzia: lo scorso autunno il tecnico convocò Piccoli e lo fece debuttare in Nazionale.

Mercato Lazio, la formula Piccoli e l’intreccio con Comuzzo e Cancellieri

L’operazione avrebbe per la Lazio anche un importante vantaggio economico. Un aspetto fondamentale in un mercato che dovrà essere condotto a saldo zero.

Il prestito di Piccoli sarebbe infatti oneroso, per una cifra compresa tra un milione e un milione e mezzo di euro, ma senza obbligo di riscatto. Una formula che non peserebbe eccessivamente sugli equilibri che la società dovrà mantenere tra entrate e uscite.

Con la Fiorentina, inoltre, la Lazio sta discutendo anche del difensore Comuzzo, la cui situazione presenta alcune analogie con quella di Piccoli. Il club viola vuole cederlo, ma soltanto in prestito e senza obbligo di riscatto.

Alla società toscana interessa invece Cancellieri, giocatore che la Lazio aveva effettivamente intenzione di cedere. Lo scenario, però, è cambiato dopo lo stop di Isaksen.

L’esterno si è operato per la pubalgia e resterà fuori per circa due mesi. Per questo motivo, la partenza del romano torna ora in discussione, aggiungendo un nuovo elemento all’intreccio di mercato tra Lazio e Fiorentina.