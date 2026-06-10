Bournemouth, offerto Jimenez per Mandas: le ultime di Pedullà
Il mercato inizia ad entrare pian piano nel vivo. Dopo il possibile addio di Ivan Provedel, sempre più vicino all'Inter, la Lazio potrebbe fare i conti anche con la cessione di Mandas. Il portiere greco, mandato in prestito lo scorso gennaio al Bournemouth, potrebbe non far ritorno a Formello.
Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, il club inglese vorrebbe trattenere il giovane estremo difensore, tanto da aver proposto alla Lazio Alex Jimenez, difensore ex Milan, per assicurarsi il cartellino del greco.
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