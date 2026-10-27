Lazio a Sassuolo, il dato sul quarto d’ora e la corsa in vetta

Sassuolo-Lazio apre al Mapei Stadium la nona giornata di Serie A Enilive, nel turno infrasettimanale. Secondo quanto riportato da Lega Serie A, I biancocelesti, primi con 22 punti dopo otto partite, cercano la quinta vittoria consecutiva per restare in vetta. I neroverdi vogliono invece interrompere una serie di quattro gare in cui hanno raccolto un solo punto.

Lazio in testa, Sassuolo a caccia di una svolta

Il Sassuolo non vince dal 13 settembre, quando ha battuto la Juventus. La squadra vuole cambiare passo per non dover guardare alle avversarie che la seguono in classifica. Nel 2-0 subito contro il Como, inoltre, è rimasta senza segnare per la prima volta in una gara ufficiale della stagione 2026/27.

La Lazio arriva alla sfida da capolista. Non occupava la vetta dopo otto giornate dal campionato 2010/11, chiuso poi al quinto posto con 66 punti. I biancocelesti sono anche la squadra che ha mandato a segno più giocatori diversi: 11.

Precedenti e numeri della sfida al Mapei Stadium

Sono 12 i precedenti ufficiali tra Sassuolo e Lazio in Emilia: quattro vittorie neroverdi, due pareggi e sei successi biancocelesti. Gli ultimi risultati per ciascun segno sono l’1-0 del Sassuolo nella Serie A 2026/27, l’1-1 del 2018/19 e lo 0-2 della Lazio nel 2023/24.

In casa, il Sassuolo è reduce da cinque risultati utili consecutivi nel 2026/27, con tre vittorie e due pareggi. Ha segnato nelle ultime nove gare casalinghe, realizzando complessivamente 18 reti. L’ultima partita interna senza gol risale al 15 marzo scorso, nello 0-1 contro il Bologna.

Tra il 46’ e il 60’ si incrociano due dati: il Sassuolo è la squadra che ha concesso più reti in quella fase, cinque; la Lazio è quella che ne ha segnate di più, cinque come l’Inter. I biancocelesti, inoltre, non hanno subito gol nei primi tempi: tutte le reti incassate sono arrivate nella ripresa.

La Lazio ha perso una sola delle ultime otto trasferte ufficiali tra il 2025/26 e la stagione attuale: il 2-0 contro la Roma del 17 maggio 2026. Nelle altre sette ha ottenuto sei vittorie e un pareggio. In Serie A non subisce reti fuori casa da 221 minuti: l’ultima fu segnata da Karlstrom al 49’ di Udinese-Lazio 1-2, il 7 settembre scorso.

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