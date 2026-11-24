Il momento florido che sta attraverso la Lazio di Gattuso non è passato inosservato neanche a Cronache di Spogliatoio, che, nel loro consueto appuntamento del lunedì sera, hanno riservato un capitolo anche al percorso in campionato dei biancocelesti primi in classifica. In particolare, Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani hanno esposto le proprie riflessioni. Di seguito il loro intervento.

Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio

La Lazio si nutre della diffidenza e del disinteresse dei media. Io rilancio e penso che la Lazio non vinca a Torino sabato. Ma la Lazio deve temere il contrario: noi che diamo per scontato che vinca, non che pensiamo che si fermi. Con questo profilo bassissimo, che Gattuso è bravissimo a mantenere, la Lazio è sulla buona strada. Aggiungo che per la Lazio è un'ottima cosa avere una Roma così forte. Spingono la pressione verso di loro. “Siete voi quelli forti quelli che fanno 3 goal a partita”. È è il mindset perfetto per la Lazio.

Il commento di Riccardo Trevisani