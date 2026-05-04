Cremonese-Lazio, Sarri: "Abbiamo i nostri obbiettivi. Zaccagni e Taylor? Ecco come stanno"

Le parole del tecnico biancoceleste nel pre partita di Cremonese-Lazio

Emanuele Petrucci /
Sarri

Dopo il pareggio interno con l'Udinese, quest'oggi la Lazio torna in campo: c'è la Cremonese in trasferta. Nel pre partita, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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Sarri
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via Onefootball

Cremonese-Lazio, le parole di Sarri a Dazn

Noi abbiamo i nostri obbiettivi e dobbiamo perseguirli. Sono obiettivi di gruppo squadra e stop. Nessun riscaldamento, siamo qui per fare meglio possibile. Taylor e Zaccagni? Stanno bene, non sappiamo se potranno fare 90 minuti o meno, ma stanno piuttosto bene. Maldini? Gli chiedo di tirare fuori il potenziale enorme che ha. Finora nessun allenatore c’è riuscito, vediamo se il ragazzo riesce a tirar fuori la tanta roba che ha.

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