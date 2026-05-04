Sarri: "Futuro? Dipende se questo gruppo ci sarà o meno. Su Rovella..."

Al termine di Cremonese-Lazio il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni del post-partita per commentare la gara.

Nuno sta facendo bene da tempo, sta facendo cose di alto livello. Come ci ho lavorato? L'ho tenuto fuori. Gli ho detto che volevo un difensore esterno che sapeva spingere e non uno che sapeva spingere e non difendere. Lui si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario. Noslin ti dà sempre qualcosa quando viene chiamato in causa, ho fatto fatica a farmi un'idea su di lui, sa fare tanti ruoli. Lui in certe situazioni può fare anche l'attaccante centrale, in altri momenti è più utile sull'esterno.