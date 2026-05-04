Sarri: "Futuro? Dipende se questo gruppo ci sarà o meno. Su Rovella..."
Al termine di Cremonese-Lazio il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni del post-partita per commentare la gara
Al termine di Cremonese-Lazio il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni del post-partita per commentare la gara.
Le parole di Sarri a DAZN
Nuno sta facendo bene da tempo, sta facendo cose di alto livello. Come ci ho lavorato? L'ho tenuto fuori. Gli ho detto che volevo un difensore esterno che sapeva spingere e non uno che sapeva spingere e non difendere. Lui si è messo con disponibilità e sta facendo un girone di ritorno straordinario. Noslin ti dà sempre qualcosa quando viene chiamato in causa, ho fatto fatica a farmi un'idea su di lui, sa fare tanti ruoli. Lui in certe situazioni può fare anche l'attaccante centrale, in altri momenti è più utile sull'esterno.
Sulla gara
Abbiamo approcciato bene, preso in mano la partita con facilità anche nelle uscite da dietro. Primo tempo più ordinato del secondo ma mancava cattiveria negli ultimi 20 metri. I cambi ci hanno dato qualcosa di diverso, siamo diventati più sporchi ma anche più pericolosi. L'obiettivo da inizio stagione prendere un gruppo con poche possibilità per la lotta all'Europa e farlo crescere. Stagione travagliata, poi il gruppo è cresciuto e ora ha uno spessore diverso.
Se ho voglia di continuare con loro?
Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno, non dipende da me e non te lo so dire.
Rovella?
Ha fatto una stagione disgraziata, con due operazioni, non si è allenato per mesi. Non è in una condizione ottimale, ma può migliorare in queste ultime partite. Quando gioca capisci quanto può essere mancato.
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