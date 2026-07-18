Lotito sprona Mandas: "Ora puoi finalmente far vedere che sei il numero uno"

Lotito non ha mai nascosto la stima nei confronti di Christos Mandas. Già lo scorso anno il patron biancoceleste avrebbe voluto promuoverlo come primo portiere della Lazio, un'idea differente da Maurizio Sarri, che invece scelse di rilanciare ancora Provedel, portando il greco a chiedere la cessione in prestito a gennaio.

Ora, dopo il suo ritorno dal Bournemouth e la cessione di Provedel, Claudio Lotito ha deciso di puntare tutto sull'estremo difensore greco.

“Adesso puoi finalmente far vedere che sei il numero uno”, queste le parole che avrebbe pronunciato Lotito, secondo Il Messaggero, alla cena di martedì sera con la squadra e il tecnico a Formello. Un'esortazione per il 24enne greco, chiamato ora a conquistare la titolarità tra i pali della Lazio.