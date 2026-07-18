Mondiale, Lotito rinuncia alla finale: priorità alla Reggina

Diversamente da quanto annunciato, Claudio Lotito non presenzierà alla finale Mondiale a New York tra Argentina e Spagna. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste avrebbe cambiato idea per dare priorità alla Reggina, la cui prima conferenza di presentazione è prevista dopodomani a Reggio Calabria, in programma alle ore 19:00 allo stadio Granillo.

Lotito, invitato all’evento da Gianni Infantino, avrebbe così deciso di far volare in USA alcuni dei suoi emissari.