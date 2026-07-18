Da lunedì il "mini ritiro": il pernottamento a Formello non sarà più obbligatorio

Come cambiano gli allenamenti da lunedì:

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, da lunedì ai giocatori sarà concessa la possibilità di dormire a casa, solamente i pranzi e le cene saranno obbligatori. Lo stesso giorno, alle 18, si svolgerà anche la prima amichevole della Lazio che affronterà la Primavera, allenata dal mister Francesco Punzi, attualmente impegnata ad Ovindoli nel ritiro estivo precampionato. Gli allenamenti a Formello, fino ad oggi, sono sempre stati doppi: una seduta mattutina e una pomeridiana. Gattuso ha sempre privilegiato un gioco dinamico guidato da forte intensità e poca palestra, spesso dopo il campo. L'unico riposo per i calciatori, concesso dal tecnico, è stato nella giornata di mercoledì, durante la mattina. Ieri, la squadra è stata impegnata prevalentemente con degli allenamenti atletici, per concludere la giornata Gattuso ha offerto la grigliata, organizzata di sera, alla squadra.

Mercoledì la seconda fase del ritiro

La seconda fase del ritiro a Formello inizierà mercoledì e si concluderà il 9 di agosto. Il pernottamento potrebbe essere facoltativo ma, come nella prima fase dell'allenamento precampionato, i pranzi e le cene dovrebbero essere obbligatori. Era stato preparato il programma di lavoro generale da seguire durante il ritiro, lo staff e Gattuso lo hanno modificato di giorno in giorno tenendo conto degli effetti del lavoro quotidiano. Fino ad oggi, Gattuso ha potuto conoscere due calciatori arrivati a parametro zero: Pedraza, ex Villareal, che ha firmato un contratto triennale, e Doekhi, ex Union Berlino, raccattato dal mercato degli svincolati. Gattuso aspetta il sostituto ideale di Gila. Le voci di mercato privilegiano Dominguez, classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria. Per Kennedy arrivano conferme e smentite da Formello ma, secondo quanto riportato dal Il Messaggero nei giorni scorsi, la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in Serie A.