Coppa Italia, Palladino e Hien si schierano: "In finale tiferemo Inter"

Al termine dell'incontro con il Milan, il mister Raffaele Palladino e Isak Hien hanno rivelato per chi tiferanno nella finale Lazio-Inter

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball

Al termine dell'incontro con il Milan, il mister Raffaele Palladino e Isak Hien hanno rivelato per chi tiferanno nella finale Lazio-Inter

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La conferenza stampa di Palladino

Io continuo a tifare per i miei ragazzi, anche se sappiamo che non dipende tutto da noi. E sì, mercoledìil nostro tifo penderà un po’ dalla parte dell’Inter.

Isak Hien a Sportmediaset

Se tiferò Inter in finale di Coppa Italia? Sì, per forza.

Coppa Italia, sarà Nek a cantare l'Inno di Mameli prima della finale
Coppa Italia, l'attesa è finita: scelto l'arbitro della finale