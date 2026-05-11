Coppa Italia, Palladino e Hien si schierano: "In finale tiferemo Inter"
Al termine dell'incontro con il Milan, il mister Raffaele Palladino e Isak Hien hanno rivelato per chi tiferanno nella finale Lazio-Inter
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
Al termine dell'incontro con il Milan, il mister Raffaele Palladino e Isak Hien hanno rivelato per chi tiferanno nella finale Lazio-Inter
La conferenza stampa di Palladino
Io continuo a tifare per i miei ragazzi, anche se sappiamo che non dipende tutto da noi. E sì, mercoledìil nostro tifo penderà un po’ dalla parte dell’Inter.
Isak Hien a Sportmediaset
Se tiferò Inter in finale di Coppa Italia? Sì, per forza.