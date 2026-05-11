Coppa Italia, sarà Nek a cantare l'Inno di Mameli prima della finale

Sale l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma allo Stadio Olimpico il 13 maggio alle ore 21:00. A pochi giorni dalla finale è stato svelato anche il cantato che canterà l'Inno di Mameli prima del fischio d'inizio: sarà Nek, accompagnato dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza, a eseguire l'inno nel pre partita con gli ufficiali e le due formazioni presenti sul terreno di gioco.