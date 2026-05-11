Coppa Italia, l'attesa è finita: scelto l'arbitro della finale

Dopo giorni di attesa, è stato finalmente svelato chi dirigerà la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio alle ore 21.

Coppa Italia, sarà Guida l'arbitro di Lazio-Inter

A dirigere l'incontro sarà Marco Guida, scelto dall'AIA per uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Per il fischietto campano si tratta di una designazione di grande prestigio: ad assisterlo ci saranno Alassio e Baccini, i guardalinee designati dalla commissione arbitrale, con Zufferli quarto uomo. Il VAR è stato invece affidato a Mazzoleni e l'AVAR a Di Paolo. L'assistente arbitrale di riserva sarà invece Preti.