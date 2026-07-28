Lazio-Ternana Women si giocherà a porte chiuse, oggi la presentazione ufficiale della squadra
Si è concluso anche l'ottavo giorno di ritiro con una doppia seduta per le biancocelesti
Match a porte chiuse per la Lazio Women
La Lazio di Grassadonia affronterà la Ternana Women giovedì 6 agosto alle 18. Nel frattempo la squadra biancoceleste è impegnata nel ritiro a Celano, per la preparazione in vista del nuovo Campionato di Serie A. Alle ragazze è stato concesso un giorno di riposo dopo il match giocato contro il Pineto, hanno avuto modo di rafforzare i legami all'interno di un gruppo rinnovato. Il test precampionato contro la Ternana Women sarà a porte chiuse. Il prossimo appuntamento delle biancocelesti è contro il Napoli Women, il match si giocherà nella giornata di domani.
L'ottavo giorno di ritiro
Intanto si è concluso anche l'ottavo giorno di ritiro a Celano per la Lazio del mister Grassadonia. Ancora una doppia seduta per la squadra biancoceleste.
Nella seduta mattutina le ragazze di Grassadonia sono state impegnate in un lavoro tattico e fisico. Sono poi state divise in due gruppi: da una parte lavoro incentrato sui meccanismi della retroguardia biancoceleste, dall'altra staffette.
Inizia alle 17:30 la seduta pomeridiana. Si parte con un torello di riscaldamento, poi attivazione completata con delle fasi tecniche e successivamente possesso a tre squadre con la tattica del sei contro dodici. Successivamente partitella a tema tattico, infine una partitella libera.
La presentazione della squadra femminile
Oggi 28 luglio andrà in scena la presentazione ufficiale della squadra femminile, organizzata dall'amministrazione comunale. Alle 21:30, all'interno del Castello Piccolomini, le ragazze della Lazio Women, lo staff tecnico e la dirigenza si presenteranno al pubblico, prima dell'inizio del Campionato di Serie A 2026-2027.