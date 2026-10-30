Lazio, infermeria verso lo svuotamento: Monachino svela i tempi di Gudmundsson

Lazio, Monachino fa il punto: novità per Gudmundsson, Marusic e Rovella

Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria della Lazio. A fare il punto sulle condizioni di Albert Gudmundsson, Adam Marusic e Nicolò Rovella è stato il medico sociale biancoceleste Pietro Monachino, intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio.

La notizia positiva è che tutti e tre sono ormai tornati a lavorare in campo. Situazioni differenti, però, soprattutto per Gudmundsson. Per l’islandese servirà ancora maggiore cautela e Monachino ha indicato in circa due settimane il periodo da monitorare.

Passi avanti più significativi, invece, per Marusic e Rovella. Entrambi hanno svolto una grossa parte dell’allenamento insieme al gruppo, completando poi la fase finale con un lavoro differenziato.

La situazione complessiva dell’infermeria biancoceleste è positiva.

Lazio, Gudmundsson ancora differenziato: Monachino indica i tempi

Il medico sociale della Lazio ha spiegato nel dettaglio la situazione dei tre calciatori: “Direi molto bene perché sono tutti e tre in campo ormai. Oggi hanno fatto un lavoro ovviamente differenziato”.

L’attenzione maggiore resta su Gudmundsson, arrivato ormai a un mese dal trauma. “Per soprattutto per Albert, che siamo un mese dal trauma, quindi ci abbiamo ancora credo un paio di settimane. Quindi totalmente differenziato Gudmundsson”.

Monachino ha quindi ribadito la necessità di procedere con prudenza: “Su Albert ovviamente avremo ancora un po’ più di cautela perché i tempi lo richiedono. Siamo adesso a un mese, quindi credo che altre due settimane saranno quelle un po’ più da monitorare”.

Situazione differente per gli altri due biancocelesti: “Adam, quindi Marusic, e Rovella hanno fatto una grossa parte di lavoro col gruppo e poi una parte differenziata nella fase finale, ma sono ormai totalmente in campo direi tutti e tre”.

Marusic e Rovella col gruppo, riassorbiti gli acciacchi dopo Sassuolo

Il punto medico ha riguardato anche le conseguenze dell’ultima trasferta contro il Sassuolo. La Lazio è rientrata con qualche problema dovuto alle botte ricevute durante la partita, ma senza particolari conseguenze.

“Siamo rientrati da Sassuolo con qualche acciacco perché qualche botta c’è stata, però bene, bene riassorbite, quindi direi nel complesso bene”, ha spiegato Monachino.

Il medico sociale si è soffermato anche sul metodo utilizzato dalla Lazio nella gestione dei recuperi. Un percorso improntato alla prudenza e condiviso quotidianamente tra area medica, giocatori e staff tecnico.

“È una gestione che abbiamo detto più volte condivisa, molto attenta, perché poi ci riuniamo tutte le mattine prima con il calciatore e poi con lo staff tecnico, quindi ogni scelta viene ponderata con molta attenzione”.

Una strategia che, secondo Monachino, sta producendo i risultati sperati: “Fin qui insomma direi che ci sta dando il risultato che volevamo, quindi bene”.

Gudmundsson, Marusic e Rovella sono dunque nuovamente tutti in campo. Per i primi due italiani il lavoro con il gruppo è già diventato consistente, mentre per Gudmundsson continuerà il percorso differenziato con maggiore cautela nelle prossime due settimane.