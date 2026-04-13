Fiorentina, tante assenze per Vanoli: la lista dei convocati. Out Kean e Parisi

Dopo la lista dei convocati diramata questa mattina di Sarri, sul sito ufficiale della Fiorentina è stata anche pubblicata quella relativa alla squadra di Vanoli per la sfida di questa sera delle 20:45 contro la Lazio.

Tutte le assenze

Reduci dal pesante ko contro il Crystal Palace ai quarti di finale di Conference League, i viola hanno l'obiettivo di cercare di voltare pagina già a partire dalla sfida di questa sera contro la Lazio, al netto anche dei numerosi infortuni.

Sono diverse infatti le assenze in casa della Fiorentina: se Madragora è riuscito a recuperare dopo il problema al polpaccio e Solomon è tornato disponibile, nulla da fare per Kean e Parisi, ancora alle prese entrambi con i rispettivi infortuni.

Tuttavia, nella lista degli indisponili sono presenti anche Fagioli e Gudmundsson, entrambi squalificati: il primo non sarà a disposizione a causa della squalifica rimediata dopo l’ammonizione ricevuta a Verona da diffidato, mentre il secondo per il rosso ricevuto sempre nell'ultima giornata di campionato contro i gialloblù.

La lista dei convocati della Fiorentina

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco 2) BRASCHI Riccardo 3) CHRISTENSEN Oliver (P) 4) CIANCIULLI Salvatore 5) COMUZZO Pietro 6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson 7) DE GEA QUINTANA David (P) 8) DELI Lapo 9) FABBIAN Giovanni 10) FAZZINI Jacopo 11) GOSENS Robin Everardus 12) HARRISON Jack Davi 13) KOŠPO Eman 14) KOUADIO Eddy Nda Konan 15) LEZZERINI Luca (P) 16) MANDRAGORA Rolando 17) NDOUR Cher 18) PICCOLI Roberto 19) PONGRAČIĆ Marin 20) PUZZOLI Giorgio 21) RANIERI Luca 22) RUGANI Daniele 23) SOLOMON Manor



