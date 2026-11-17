Lazio, Onorato difende Lotito ma apre ai tifosi: “Faccia un gesto di distensione”

Solidarietà a Claudio Lotito per le intimidazioni ricevute, ma anche un invito al presidente della Lazio a compiere un passo verso quella parte della tifoseria che si sente tradita. Alessandro Onorato interviene nel momento delicato del rapporto tra il patron biancoceleste e i sostenitori laziali.

L'assessore allo Sport di Roma Capitale parla anche dello sciopero del tifo e rivela di continuare ad andare allo stadio insieme alle figlie. Sullo sfondo c'è poi un altro tema centrale per il futuro della Lazio: il Flaminio. Secondo Onorato, l'iter potrebbe arrivare alla dichiarazione di interesse pubblico entro Natale, a determinate condizioni.

Secondo quanto riportato da Il Foglio, Onorato ha affrontato i diversi temi partendo proprio dalle intimidazioni indirizzate a Lotito.

“Le intimidazioni a Lotito? Intollerabili e ingiustificabili, persino con minacce di morte al figlio, gli sono solidale e penso faccia bene ad avere il coraggio di andare contro chi utilizza la curva per fare pressioni indebite. Lo sciopero del tifo? Quando ho tempo, io allo stadio ci vado insieme alle mie figlie: non vorrei che perdessero la passione per il biancazzurro, penso però che il presidente debba fare uno sforzo verso centinaia di migliaia di tifosi per bene”.

Lazio, Onorato tra Lotito e tifosi: “Serve un gesto di distensione”

Onorato non intende entrare direttamente nella polemica calcistica tra Claudio Lotito e i tifosi della Lazio.

“Da uomo delle istituzioni farei una cosa inopportuna”.

L'assessore sottolinea però un elemento particolare del momento attraversato dal club:

“È un peccato che ci sia questa protesta proprio ora che la Lazio è prima in classifica”.

Onorato distingue inoltre la posizione degli ultrà da quella di altri sostenitori che hanno scelto di non andare allo stadio:

“C’è anche tanta gente, non ultrà, che non va allo stadio perché si sente tradita da Lotito. Verso queste persone sarebbe bello se il presidente facesse un gesto di distensione. La stragrande maggioranza delle persone sane che amano la Lazio in questo momento sta soffrendo. È evidente che serve anche alla società distinguere tra il tifo malato e quello sano”.

Nella protesta è intervenuto anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Una scelta che Onorato non avrebbe compiuto:

“Fossi stato in lui non sarei entrato in questa polemica. Penso sia una questione interna alla destra che però danneggia la comunità del tifo laziale”.

Allo stesso tempo, l'assessore riconosce a Lotito un merito preciso risalente all'inizio della sua presidenza:

“Lotito ha avuto il grande merito, sin dall’inizio della sua presidenza alla Lazio, nel 2004, di distinguere con nettezza la parte sana del tifo dalle infiltrazioni criminali. Anche per questo sarebbe bello che oggi tendesse una mano verso i primi per superare un clima che fa solo male alla squadra: un calcio senza tifosi è davvero triste”.

Non si tratta, secondo Onorato, di una difesa politica del senatore di Forza Italia. Il problema avrebbe infatti dimensioni molto più ampie.

“Non è questo. Non è un problema che riguarda solo la Lazio. Mi chiedo perché il governo Meloni non faccia qualcosa di veramente incisivo per intervenire su tantissimi gruppi ultrà che hanno interessi illeciti e tendono a fare pressioni indebite sulle presidenze. Non solo su Lotito, ma penso a quello che è avvenuto al Lecce, all’Inter, al Milan, alla Juve o in altri comuni con squadre più piccole. Avere il coraggio di prendere le distanze da questi gruppi organizzati nel calcio di oggi è molto complesso. Anche perché le contiguità con la destra sono note”.

Onorato torna anche su una delle prime decisioni adottate da Lotito da presidente della Lazio, quando tolse il merchandising agli Irriducibili.

“E fece benissimo. Se vogliamo un calcio all’altezza delle sfide internazionali, il merchandising deve essere appannaggio delle società. È una voce importante che consente ai club di realizzare ricavi che possono poi essere reinvestiti nella crescita della squadra”.

Stadio Flaminio, Onorato: “Entro Natale possiamo chiudere l’iter”

Altro capitolo importante riguarda il nuovo stadio della Lazio e il progetto di riqualificazione del Flaminio.

In questo caso Onorato mette da parte qualsiasi appartenenza politica o sportiva:

“Su questo non ci sono colori politici, né sportivi: faccio quello che mi spetta da assessore”.

L'assessore giudica positivamente il lavoro presentato dalla Lazio e spiega a che punto si trova il procedimento:

“Posso però senz’altro dire che il progetto è molto avanzato e, a differenza di quanto detto da tanti, è un progetto serio. Si è conclusa la prima conferenza dei servizi, con alcuni rilievi della Sovrintendenza statale, ai quali la Lazio ha risposto. Adesso stiamo aspettando che risponda a sua volta il ministero per poter completare l’iter”.

I prossimi passaggi potrebbero risultare decisivi e Onorato indica anche una possibile tempistica: