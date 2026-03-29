Politano: " Ci meritiamo il Mondiale ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Gattuso…"

A due giorni dalla cruciale finale Playoff, Bosnia-Italia, che permetterà l'accesso ai Mondiali 2026, Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro TV.

I ragazzi sono concentrati, siamo felici per questo primo traguardo, ora abbiamo dei giorni per recuperare le forze e prepararci al meglio per questa battaglia. Il gol di Tonali? Era fondamentale liberarci dal peso che avevamo durante la partita, nel primo tempo c'era timore e qualche mostro lo vedevamo. Ma segnato l'1-0 ci siamo sbloccati, è la strada giusta. L'avvicinamento lo viviamo bene, siamo tranquilli pur sapendo cosa e quanto ci giochiamo. Soprattutto per me e qualche altro non più giovane è l'ultima occasione e ci teniamo particolarmente a sfruttarla.