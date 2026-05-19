Lazio, guai in vista per Nicolò Rovella: ecco quante giornate di squalifica rischia il regista

La stagione di Nicolò Rovella è già arrivata ai titoli di coda nel peggiore dei modi. Il regista biancoceleste è stato espulso al 70' del derby dopo una rissa che ha coinvolto anche il romanista Wesley, spingendo l'arbitro Maresca a estrarre il rosso diretto. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, oggi è atteso il verdetto del Giudice Sportivo: per il classe 2001 si prospettano due giornate di squalifica per "condotta violenta". Questo significa che, oltre a saltare il match di sabato sera contro il Pisa che chiuderà il campionato 2025-2026, il numero 6 dovrà saltare anche il debutto della prossima stagione.

Un'annata maledetta tra infortuni e calvari

Il rosso nel derby è solo l'ultimo capitolo di un'annata stregata per l'ex Monza, che quest'anno è riuscito a collezionare appena 13 presenze totali. Il centrocampista è stato martoriato dagli infortuni e costretto a finire sotto i ferri per ben due volte. Prima a causa del ritorno di una severa pubalgia a settembre, non risolta dalla terapia conservativa, e poi per la frattura scomposta della clavicola destra rimediata nella trasferta di Cagliari. Solo a maggio Rovella era riuscito a ritrovare il campo per quattro volte tra Serie A e Coppa Italia, prima del nuovo e definitivo stop.

Emergenza totale per l'ultima di campionato

L'espulsione di Rovella apre una vera e propria voragine a centrocampo, lasciando Maurizio Sarri senza registi. Con Patric e Cataldi ancora ai box per i rispettivi guai fisici, la coperta è cortissima. Contro il Pisa, inoltre, l'emergenza sarà totale: oltre al regista, mancheranno anche Taylor e Nuno Tavares, entrambi diffidati e ammoniti nel derby. L'unica nota positiva per l'ultimo ballo stagionale è il rientro in difesa di Alessio Romagnoli, che ha scontato il turno di squalifica rimediato contro l'Inter per il fallo su Bonny.