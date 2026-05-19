Lazio, campagna abbonamenti a rischio: ecco quanto può perdere il club. La cifra

Il gestore Claudio Lotito ha già in mente la strategia per rilanciare la Lazio nei prossimi mesi, puntando su due pilastri economici fondamentali. Il primo è il progetto per il nuovo stadio di proprietà, il secondo è l'imminente risparmio di ben trenta milioni di euro annui, garantito dalla fine della storica rateizzazione con il Fisco durata ben 23 anni. Forte di questo tesoretto in arrivo, il patron bianceleste non si mostra spaventato dalle nubi che si rincorrono all'orizzonte.

Olimpico vuoto e protesta dei tifosi

A fare da contrasto ai piani societari c'è però una contestazione della tifoseria che prosegue senza sosta. Lo Stadio Olimpico è ormai svuotato da mesi: solo in un paio di occasioni il pubblico laziale ha riempito gli spalti, preferendo per il resto rimanere fuori dai cancelli in segno di aperta protesta. Questo clima di gelo totale attorno alla squadra rischia di pesare come un macigno sul futuro immediato del club.

Campagna abbonamenti a rischio: ballano milioni

Il vero campanello d'allarme, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, scatta in vista della prossima campagna abbonamenti. Dopo i quasi 30 mila tesserati registrati nell'ultima stagione, il rischio di un drastico calo è concreto. Se la linea dura della tifoseria dovesse confermarsi con un boom di tessere invendute, Lotito rischierebbe di perdere circa 7,5 milioni di euro. Un danno economico pesantissimo, capace di frenare i piani di rilancio proprio in un momento cruciale della storia del club.