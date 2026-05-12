Roma-Lazio verso il posticipo? Duello tra Lega e Prefettura per evitare il caos al Foro Italico

Il derby tra Roma e Lazio del 17 maggio è diventato un vero rebus logistico. L'ipotesi iniziale di giocare domenica alle 12:30 sta perdendo quota ora dopo ora: la vicinanza con la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico creerebbe un corto circuito ingestibile tra tifosi e appassionati di tennis. Per motivi di ordine pubblico, il Comitato per la sicurezza sta valutando seriamente lo slittamento a lunedì 18 maggio, preferibilmente in orario serale per evitare il caos traffico in un giorno feriale.

Braccio di ferro Lega-Prefettura

Nonostante le pressioni delle autorità, la Lega Serie A non molla. L'amministratore delegato Luigi De Siervo continua a spingere per mantenere l'orario originale (domenica alle 12:30), definendo lo spostamento al lunedì una soluzione difficilmente percorribile per questioni di calendario e diritti TV. Tuttavia, la sicurezza della Capitale ha la priorità e la decisione definitiva, attesa in queste ore dalla Prefettura, sembra pendere verso il rinvio di 24 ore.

Incrocio pericoloso con il tennis

Il problema principale resta la gestione dell’area del Foro Italico. Con 20.000 spettatori attesi per la finale maschile di tennis e migliaia di ultrà pronti a radunarsi tra Ponte Milvio e l'obelisco, il rischio di scontri o di un totale blocco della zona è altissimo. Spostare il match al lunedì sera permetterebbe di separare i due grandi eventi, garantendo una cornice più sicura per una sfida che, come sempre, vale molto più dei tre punti in palio.

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