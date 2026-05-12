Calciomercato, Luca Pellegrini nel mirino di un club di Serie A: i dettagli

Mentre il campo emette i suoi ultimi, feroci verdetti, l'atmosfera si fa già incandescente per l'inizio del calciomercato estivo. Il semaforo verde scatterà ufficialmente il 29 giugno, dando il via a una caccia spietata ai top player e a colpi di scena pronti a stravolgere gli equilibri della Serie A. In vista dell'inizio della sessione estiva, come riportato dell'esperto di mercato Nicolò Schira, sembra che un Luca Pellegrini abbia conquistato l'interesse del Como.

Nicolò Schira su X



La stagione di Luca Pellegrini

Il terzino ha vissuto un'annata di sostanza ma con troppe ombre disciplinari, che ha portato ad essere Nuno Tavares preferito, infatti, fino ad ora ha collezionato 23 presenze (16 da titolare) e quasi 1.400 minuti in campo. Nonostante un prezioso gol e una buona precisione nei passaggi (602 riusciti su 756), il terzino ha faticato nei duelli individuali (70 persi contro 52 vinti) e ha mostrato un eccessivo nervosismo con ben 8 ammonizioni. Sebbene garantisca spinta costante, come dimostrano i 50 cross tentati e i 16 passaggi chiave, la sua stagione è stata un’altalena tra guizzi tecnici e cali di concentrazione difensiva.