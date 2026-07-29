Mercato Lazio, Gattuso aspetta il bomber: Füllkrug e Gimenez sullo sfondo

La ricerca del nuovo centravanti della Lazio continua senza una soluzione definitiva. Gennaro Gattuso aspetta ancora gli innesti richiesti e, dopo l'arrivo di Doekhi in difesa, il reparto offensivo resta la priorità del mercato biancoceleste.

Il tecnico attende il nuovo numero 9 e anche un sostituto di Mario Gila, mentre davanti le certezze sono ancora poche. Il rebus attaccante continua a tenere banco e le occasioni sul mercato vengono valutate con attenzione.

L'innesto di Doekhi è stato accelerato anche perché Gigot e Patric sono finiti ai box praticamente nello stesso periodo. Gila, invece, non è stato ancora rimpiazzato. Per il ruolo era stato individuato Markmann, ritenuto un profilo interessante nonostante la giovane età.

In attacco, invece, la situazione resta aperta. Ratkov non ha ancora dato segnali tali da offrire garanzie e il suo futuro resta in bilico. Il club continua a raccogliere offerte, anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Lazio lo aveva acquistato per circa 12 milioni di euro e si guarda anche all'interesse del Burnley, che lo aveva seguito già prima del suo approdo in biancoceleste. I sei mesi trascorsi in panchina non hanno però favorito nuove proposte.

Lazio, Gattuso aspetta ancora il nuovo centravanti

La priorità per Gattuso resta, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, quella di avere un vero numero 9, un attaccante capace di garantire profondità e gol.

Tra i nomi proposti c'è Niclas Füllkrug, 33 anni, rientrato al West Ham dopo il prestito al Milan. Si tratta di un centravanti classico. Il club inglese sarebbe disposto a rivedere le proprie richieste pur di favorire il ritorno del giocatore in Italia. Finora, però, la Lazio non ha mostrato particolare interesse.

Gimenez resta un obiettivo difficile per la Lazio

Sul tavolo resta anche il nome di Santiago Gimenez, ma l'operazione appare molto complicata. I biancocelesti potrebbero prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto e non con obbligo. Una formula che potrebbe diventare percorribile solo più avanti nel mese di agosto, sempre che il giocatore sia ancora al Milan.

L'attaccante è reduce dall'operazione alla caviglia destra dello scorso dicembre e si è fermato anche durante il Mondiale per una distorsione, nonostante il minutaggio limitato. Il Milan continua a chiedere 21 milioni di euro, una cifra influenzata anche dai costi di ammortamento. Nel gennaio 2025 era stato acquistato per oltre 30 milioni di euro dopo l'exploit con il Feyenoord, rendimento che successivamente non è riuscito a confermare.

In passato Gimenez era stato vicino anche alla Lazio e aveva colpito Claudio Lotito, ma il prezzo era rapidamente salito rendendo impossibile l'operazione. Oggi un nuovo tentativo appare difficile. I centravanti di livello disponibili all'estero hanno valutazioni elevate e risultano complicati da ottenere in prestito.