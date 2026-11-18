Gudmundsson è atteso contro il Lecce e Rovella torna tra le opzioni a disposizione della Lazio. È uno dei recuperi nel quadro della Serie A aggiornato alla mattina del 18 novembre 2026, in vista della dodicesima giornata in programma dal 21 al 23 novembre. Secondo quanto riportato da DAZN, Tra gli squalificati del turno figurano Gabriele Bracaglia del Frosinone e Ndiaye del Parma; deve fermarsi per una giornata anche l’allenatore del Monza Ivan Juric.

La sosta ha restituito alle squadre alcuni giocatori, lasciando aperte altre valutazioni dopo gli impegni con le Nazionali. Le finestre di rientro restano indicative e le convocazioni per il prossimo turno non sono ancora definitive.

Lazio, Gudmundsson recuperato e Rovella tra le opzioni

Gudmundsson ha completato il recupero ed è atteso per la partita contro il Lecce. Anche Rovella rientra tra le opzioni a disposizione.

Tra gli altri recuperi, Bellanova e Raspadori sono tornati ad allenarsi in gruppo il 17 novembre e sono attesi tra i disponibili contro l’Inter. Mina e Obert hanno svolto parte della seduta con la squadra, mentre Nzola, Aurelio e Trepy hanno ripreso il lavoro collettivo e si avvicinano al ritorno tra i convocati. Resta da confermare la disponibilità di Sugamele, già segnalato alle prese con un problema fisico.

Chalobah è atteso a disposizione contro il Cagliari. Liberali ha superato l’infortunio, ma il suo impiego è ancora da verificare. Va valutata anche la piena disponibilità di Ranieri dopo il problema al piede. Gabriele Bracaglia, invece, salterà il Milan per una giornata di squalifica.

Nell’ultimo aggiornamento sull’infermeria rossoblù, Frendrup è indicato come unico indisponibile. Venturino non compare più tra le assenze segnalate.

In casa Inter, Lautaro Martinez e Marcus Thuram si sono allenati con il gruppo il 17 novembre. Gli esami di Akanji hanno dato esito negativo dopo l’affaticamento accusato con la Svizzera; il suo rientro ad Appiano è previsto il 18 novembre. I fastidi al piede di Zielinski non destano particolare preoccupazione, ma saranno ricontrollati al ritorno dalla Nazionale.

Juventus e Milan, i dubbi dopo gli allenamenti e gli esami

Cambiaso, Celik e Nico Gonzalez hanno lavorato a parte anche il 17 novembre e restano in dubbio. Cambiaso è alle prese con un affaticamento alla coscia, Celik con un fastidio accusato in Nazionale; Gonzalez sta recuperando dal problema al soleo. Zhegrova ha ripreso parte del lavoro con il gruppo, mentre Conceição ha superato il problema alla spalla ed è tornato ad allenarsi con la squadra.

Berisha ha ripreso il lavoro con i compagni: il sovraccarico muscolare non lo colloca più tra le assenze certe. Per Maignan, gli esami del 17 novembre non hanno evidenziato lesioni nella regione pubo-adduttoria. Il portiere resta monitorato, ma può essere disponibile contro il Frosinone. Pavlovic ha ripreso parzialmente il lavoro in gruppo e punta alla convocazione; Terracciano è ancora da valutare dopo il trauma alla spalla.

Non sono uniformi le ricostruzioni disponibili su Ziolkowski, Pessina, Ciurria, Mout e Ngonge, presenti nelle precedenti segnalazioni. Non vengono quindi considerati assenze certe: per la loro situazione farà fede l’aggiornamento del club prima delle convocazioni. L’allenatore del Monza Ivan Juric deve scontare una giornata di squalifica.

Neres, Favasuli e Spinazzola hanno ripreso almeno parte delle sedute con la squadra e puntano alla convocazione contro il Torino. Per loro non sono più attuali le precedenti indicazioni di assenza certa fino alla fine di novembre o a dicembre.

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