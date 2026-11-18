Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nestor Sensini crede nella possibilità che la Lazio vinca lo scudetto. L’ex biancoceleste considera il titolo una sorta di miracolo sportivo, ma vede nella squadra di Gattuso le condizioni per provarci: «Ha tutte le qualità per centrare l’impresa.» Cita l’ambiente, la grinta e la preparazione tattica dell’allenatore, oltre alla consapevolezza che il gruppo sta acquisendo partita dopo partita.

Il legame di Sensini con la Lazio risale al titolo conquistato in biancoceleste. Pur essendo affezionato anche a Udinese e Parma, ricorda soprattutto la festa vissuta a Roma: «Alla Lazio ho conquistato il mio scudetto. Quell’esperienza si è appiccicata alla pelle, la festa di un popolo intero. Come si fa a dimenticare una cosa così?»

Il gioco e la forza del gruppo

Per Sensini, il gioco è uno dei punti di forza della Lazio. Gattuso ha dato alla squadra un’identità precisa: sa difendere e attaccare coinvolgendo l’intero organico. L’ex calciatore attribuisce questo risultato alla capacità del tecnico di convincere tutti della validità delle proprie idee.

Richiamando la sua esperienza in diversi spogliatoi, anche in quelli dove giocava Maradona, Sensini osserva che può esserci qualche scontento perfino quando arrivano i risultati. Alla Lazio, invece, gli sembra di vedere un gruppo unito, senza prime donne né i fuoriclasse della squadra con cui vinse lo scudetto, ma disposto a lavorare per un obiettivo comune. «In questa squadra vedo il carattere del suo allenatore», dice.

Tra i singoli cita Zaccagni, Noslin e Frattesi, pur insistendo sul collettivo e sulla disponibilità a fare una corsa in più per aiutare un compagno in difficoltà.

La corsa allo scudetto

Sensini riconosce che Inter e Roma hanno rose superiori per qualità e quantità e che i mezzi finanziari della Lazio non sono paragonabili a quelli degli altri club. Per questo fa i complimenti ai tecnici e ai dirigenti che hanno individuato i giocatori adatti al progetto di Gattuso. Ritiene comunque meritata la posizione della Lazio: «Nove vittorie, due pareggi e zero sconfitte: il cammino è fantastico.»

Il suo dubbio riguarda la risposta della squadra a un risultato negativo: «Prima o poi arriverà una sconfitta e bisognerà vedere come il gruppo reagirà alla caduta.» Sensini è convinto che Gattuso saprà affrontare anche quei momenti, purché l’ambiente resti vicino ai giocatori. Sulla corsa al titolo si sbilancia: «Lo stesso dovranno fare i suoi giocatori, e mi sbilancio: alla fine, ce la faranno. E io sarò a festeggiare con loro».