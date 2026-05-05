Cremonese-Lazio, promosso l'arbitro Chiffi: le pagelle dei quotidiani
Ecco i voti assegnati dai quotidiani sportivi al direttore di gara Daniele Chiffi per la direzione nella sfida tra Cremonese e Lazio
Nelle loro edizioni odierne, i quotidiani sportivi hanno giudicato la gestione arbitrale del direttore di gara Daniele Chiffi nel corso del match Cremonese-Lazio, terminato con un 1-2.
La moviola dei quotidiani
Corriere dello Sport: 6
Partita appena sufficiente per Chiffi, tanti piccoli errori disseminati qua e là, un metro disciplinare di difficile lettura (perché Provstgaard sì e Zerbin no? Era appena passato un minuto), quello tecnico che fa copia e incolla. La chiude con 29 falli fischiati e 3 cartellini gialli, non tutti convincenti. Non ci sono stati episodi particolarmente critici nelle due aree.
Regolare il gol di Isaksen: E' tutta regolare l'azione che porta alla rete dell'1-1 realizzata da Isaksen: tutto nasce da una iniziativa di Nuno Tavares, c'è anche un contatto con Maleh in APP ma è giocatore della Cremonese sembra scivolare sul terreno più che per effetto del contrasto con l'avversario. Regolari tutte le posizioni.
Provstgaard con iI petto: Tiro potente di Vardy, davanti a lui si oppone Provstgaard che ha il braccio sinistro (quello opposto al tiro) largo, ma il pallone lo colpisce in pieno sul petto. Nessuna infrazione.
Mancano due gialli: Mancano, a nostro avviso, almeno due cartellini gialli: il primo Chiffi lo risparmia a Zerbin, che ferma Zaccagni in ripartenza (e il capitano della Lazio, alla fine del primo tempo, chiede lumi). L'altro doveva finire a Romagnoli, duro e imprudente l'intervento su Vardy.
Il Messaggero: 5,5
Nei primi 15’ concede a Pezzella quattro falli su Isaksen, grazia Romagnoli su Vardy ed è severissimo con Tavares che prende pallone e piede dell’avversario. Errori che non incidono.
La Gazzetta dello Sport: 6
Partita non particolarmente complicata. Qualche errore sparso qua e là, ma tutto sommato la tiene in pugno. Al 40’ il primo giallo (giusto) della partita: Provstgaard stende Bonazzoli a centrocampo. Al 76’ arriva la prima ammonizione anche per la Cremonese: Barbieri allunga la gamba e aggancia Nuno Tavares, ammonizione forse eccessiva. All’83’ Romagnoli stende Vardy ma Chiffi lascia giocare, errore del direttore di gara. All’88’ giallo a Nuno Tavares per un fallo su Payero. Allo scadere vede bene Chiffi sul contatto Maleh-Marusic: è il giocatore della Cremonese a commettere fallo. Regolari i gol.