Cremonese-Lazio, promosso l'arbitro Chiffi: le pagelle dei quotidiani

Nelle loro edizioni odierne, i quotidiani sportivi hanno giudicato la gestione arbitrale del direttore di gara Daniele Chiffi nel corso del match Cremonese-Lazio, terminato con un 1-2.

Partita appena sufficiente per Chiffi, tanti piccoli errori disseminati qua e là, un metro disciplinare di difficile lettura (perché Provstgaard sì e Zerbin no? Era appena passato un minuto), quello tecnico che fa copia e incolla. La chiude con 29 falli fischiati e 3 cartellini gialli, non tutti convincenti. Non ci sono stati episodi particolarmente critici nelle due aree.

Regolare il gol di Isaksen: E' tutta regolare l'azione che porta alla rete dell'1-1 realizzata da Isaksen: tutto nasce da una iniziativa di Nuno Tavares, c'è anche un contatto con Maleh in APP ma è giocatore della Cremonese sembra scivolare sul terreno più che per effetto del contrasto con l'avversario. Regolari tutte le posizioni.

Provstgaard con iI petto: Tiro potente di Vardy, davanti a lui si oppone Provstgaard che ha il braccio sinistro (quello opposto al tiro) largo, ma il pallone lo colpisce in pieno sul petto. Nessuna infrazione.

Mancano due gialli: Mancano, a nostro avviso, almeno due cartellini gialli: il primo Chiffi lo risparmia a Zerbin, che ferma Zaccagni in ripartenza (e il capitano della Lazio, alla fine del primo tempo, chiede lumi). L'altro doveva finire a Romagnoli, duro e imprudente l'intervento su Vardy.