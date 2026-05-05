Derby di mercato per Mario Gila: il biancoceleste nel mirino di Inter e Milan. La situazione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, con l’addio ormai probabile di veterani come Acerbi, Darmian e De Vrij, la società nerazzurra ha individuato in Mario Gila il profilo ideale per guidare il nuovo corso. Lo spagnolo della Lazio è l'obiettivo numero uno per ringiovanire una difesa che saluterà molti senatori a fine stagione, rendendo necessario un innesto di qualità e rapidità.

Derby di mercato per lo spagnolo: sfida al Milan

L’Inter non è sola nella corsa al centrale biancoceleste. Su Gila è fortissimo il pressing del Milan di Igli Tare, proprio colui che lo portò a Formello. La situazione contrattuale gioca a favore delle pretendenti: con un solo anno di scadenza residuo, il difensore deciderà il suo futuro a giugno. Al momento i nerazzurri sono pronti all'affondo per strapparlo alla concorrenza rossonera e alla Lazio.

Non solo Gila: la lista di Marotta si allunga

Sebbene Gila sia il nome più caldo, l'Inter valuta altre opzioni per non farsi trovare impreparata. Sul taccuino della dirigenza restano i profili di Ndicka, Svilar e Solet, oltre a rinforzi di spessore come Ederson e Diaby per gli altri reparti. L'obiettivo è chiaro: chiudere i grandi colpi, a partire proprio dalla difesa, prima dell'inizio del ritiro per consegnare una squadra completa e competitiva.