Lazio-Inter, Olimpico deserto per il match di Campionato: il dato sui tagliandi venduti

L’atmosfera per il primo dei due round tra Lazio e Inter è ben lontana da quella delle grandi occasioni. Sabato 9 maggio, l'Olimpico non offrirà il colpo d'occhio delle serate di gala: la sfida valida per la 36ª giornata di Serie A si prospetta, infatti, silenziosa e con ampi spazi vuoti sulle tribune.

Il dato sui biglietti venduti

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad oggi sono appena 10.000 i biglietti venduti. Oltre alla protesta dei tifosi laziali, in un gesto di solidarietà, anche la Curva Nord dell'Inter ha scelto di non entrare allo stadio, lasciando il match di campionato senza la spinta del tifo più caldo da entrambe le parti.

Tutto il calore per la Coppa Italia

Tutto cambia se si guarda a mercoledì 13 maggio. I tifosi hanno chiaramente deciso di dare priorità alla finale di Coppa Italia, appuntamento per cui si prevede uno stadio pieno e addobbato a festa. Per vedere le coreografie e sentire il vero boato dell'Olimpico, bisognerà dunque pazientare qualche giorno e attendere la seconda sfida ravvicinata tra biancocelesti e nerazzurri.