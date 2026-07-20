Calciomercato Lazio, un centrocampista della Serie A nel mirino: il profilo

Il club biancoceleste continua a lavorare per completare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, muovendosi con attenzione tra i paletti del bilancio a saldo zero. Dopo gli innesti di Pedraza e Doekhi, la Lazio cerca ancora tre rinforzi chiave: un difensore per sostituire Gila, un centravanti e un centrocampista offensivo.

Un nome caldo per il centrocampo

Per la retroguardia il nome in cima alla lista resta Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, anche se la trattativa è frenata dalla distanza economica tra i club. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a centrocampo, sfumato il profilo di Asp del Bayern Monaco, l'ultima idea porta a Yunus Musah: il calciatore del Milan, rientrato dal prestito all'Atalanta, è stato proposto al club biancoceleste che è rimasto colpito dalla sua grande versatilità. La formula ideale sarebbe un prestito oneroso con riscatto legato alla qualificazione in Europa.



Le scelte tattiche di Gattuso

Nella stagione passata alla Dea, Musah ha collezionato 20 presenze, partendo titolare in 5 occasioni e giocando per un totale di 651 minuti. Inoltre, nonostante non abbia realizzando neanche un assist, è riuscito a segnare una rete.

In fase di impostazione ha cercato 367 passaggi totali, completandone 324, mentre sulle corsie esterne ha tentato 11 cross complessivi, riuscendo a metterne 5 con precisione al centro dell'area.