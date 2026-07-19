Prende avvio domani il ritiro a Celano per la Lazio Women: le calciatrici convocate da Grassadonia

Il ritiro e le convocazioni

Come comunicato dalla S.S. Lazio, domani inizierà il ritiro precampionato a Celano per la Lazio Women. La squadra di Gianluca Grassadonia alloggerà in città e si allenerà presso lo stadio Fabio Piccone fino al 30 luglio. Oltre ai nuovi innesti, in campo restano punti fermi Eleonora Goldoni, che ha totalizzato 70 presenze con la maglia biancoceleste, ed Emma Martin. Il mister avrà la possibilità di osservare i nuovi arrivi e preparare al meglio la squadra per la stagione 2026/2027.

Le calciatrici convocate:

Portieri : Cetinja, Gregori, Mukasa

: Cetinja, Gregori, Mukasa Difensori : Connolly, Cursi, Fördős, Frenquellucci, Masu, Sambucci, Zannini, Zanoli

: Connolly, Cursi, Fördős, Frenquellucci, Masu, Sambucci, Zannini, Zanoli Centrocampiste: Castiello, Goldoni, Le Mouël, Martin, Monnecchi, Portales, Roddar, Sciabica

I test pre campionato e la Serie A Women's Cup

Sono in programma due amichevoli da giocare prima del Campionato. La Lazio Women affronterà il Pineto in data 24 luglio e il Napoli Women il 29 luglio. Quest'ultima partita sarà aperta alla partecipazione degli operatori media:

Si informa, infine, che le richieste di accredito dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected] entro le ore 18 di martedì 28 luglio.

La Serie A Women's Cup prenderà il via, per la Lazio Women, domenica 23 agosto alle ore 20:30 allo stadio Mirko Fersini. Alla competizione saranno presenti i 12 club della Serie A Women. La squadra di Grassadonia è stata inserita nel girone A, insieme a Parma, Inter e Napoli Women. Le partite si potranno seguire su Sky Sport o YouTube.