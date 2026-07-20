Mentre la Lazio gioca, Lotito svela il futuro della Reggina

La Lazio continuerà il proprio lavoro a Formello con la prima amichevole in famiglia della stagione, ma l'attenzione di questo lunedì non sarà rivolta soltanto al campo. Nelle stesse ore, infatti, Claudio Lotito sarà protagonista a Reggio Calabria per presentare ufficialmente il nuovo progetto della Reggina.

Lazio in campo a Formello: allenamento congiunto guidato da Gattuso

A Formello è previsto un allenamento congiunto che, dal punto di vista tecnico, non sarà una vera amichevole. Le due squadre si sfideranno indossando le pettorine e l'arbitro sarà lo stesso Rino Gattuso, pronto a interrompere il gioco ogni volta che sarà necessario per correggere movimenti e situazioni tattiche.

Alle ore 19, invece, il presidente biancoceleste interverrà al Granillo in una conferenza stampa aperta alla città. Insieme al sindaco Francesco Cannizzaro, che ha spinto verso il passaggio di proprietà, verrà illustrato il progetto amaranto.

Nel corso dell'incontro, come riportato da Il Messaggero, sarà presentato anche il nuovo organigramma della società e, con ogni probabilità, arriverà l'annuncio del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Marchionni.

Lotito presenta la Reggina: progetto, organigramma e nodo multiproprietà

Resta però un tema destinato a far discutere. La questione della multiproprietà continua infatti a essere al centro dell'attenzione. Qualora la Reggina dovesse vincere il campionato di Serie D tornando tra i professionisti, la normativa non consentirebbe a Claudio Lotito di detenere contemporaneamente entrambi i club.

Sarà quindi un lunedì ricco di appuntamenti: da una parte gli occhi puntati su Formello, dall'altra le orecchie rivolte a Reggio Calabria, dove verranno svelati i programmi futuri della Reggina.