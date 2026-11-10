Lazio, Isaksen: «Sento la fiducia di Gattuso!» e la libertà in campo

Gustav Isaksen sente la fiducia di Gattuso. L’esterno della Lazio, in ritiro con la Danimarca per le sfide di Nations League, descrive così il rapporto con il tecnico: «Sento la fiducia di Gattuso! E’ un tecnico che carica il gruppo e lavora con entusiasmo». Le sue parole, riportate da Laziochannel, arrivano in un momento di particolare fiducia per il giocatore.

La libertà di Isaksen nel ruolo offensivo

Nel racconto del suo momento alla Lazio trova spazio anche la dimensione tattica. Isaksen percepisce la libertà di movimento come parte del proprio ruolo offensivo, in un contesto in cui questa possibilità convive con la chiarezza dei compiti in campo.

La guida di Gattuso viene associata all’energia e alla rapida integrazione tra i reparti. Sono aspetti che, nella lettura proposta dal resoconto, accompagnano il lavoro dell’esterno e contribuiscono alla crescita collettiva del gruppo.

Gattuso e l’energia nello spogliatoio

La dichiarazione di Isaksen riguarda anche il modo in cui Gattuso lavora con la squadra. Il danese sottolinea la capacità dell’allenatore di caricare il gruppo e l’entusiasmo con cui svolge il suo lavoro. Il rapporto tra i due si inserisce così in un clima di fiducia che coinvolge lo spogliatoio.