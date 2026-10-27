Isaksen nel post: "Dobbiamo goderci questo momento ma continuare anche con il Cagliari"
Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC poco dopo il fischio finale di Sassuolo-Lazio
Isaksen - Fraioli
Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC poco dopo il fischio finale di Sassuolo-Lazio.
L'intervento di Isaksen a LSC
Bella partita, abbiamo giocato come vogliamo anche se abbiamo lasciato un po’ troppo spazio al Sassuolo nel primo tempo. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto.
Bella emozione quando fai quello che dice il mister, quando fai quello per cui ti alleni tutta la settimana. Bel momento per noi dobbiamo godercelo ma continuare già dalla prossima gara contro il Cagliari.
Gol? Mi sono allenato per questo, vorrei fare sempre di più, ma sono contento.