Chivu nel post: "Non è scontato vincere due trofei in una stagione"

Dopo la finale di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro Chivu ha commentato l'esito ai microfoni di Mediaset.

L’Inter ha vinto due trofei, ce lo siamo meritati siamo tutti felici, per quello che abbiamo superato in questi anni, siamo felici per i tifosi e la nostra società che ha avuto sempre supporto.

Abbiamo vinto campionato e coppa non è mai scontato, siamo felici per questo.

Vincere due trofei in una stagione non è scontato ed è merito della società, del gruppo, dei tifosi, dei giocatori che hanno dato l'anima e sono rimasti sempre a testa alta per raggiungere i nostri sogni. Abbiamo avuto alti e bassi, ma non è scontato vincere due trofei. Sono giocatori importanti e forti e lo hanno fatto vedere negli ultimi anni. I nuovi si sono calati subito nella ambizioni della società.

Il calcio si pianifica tutto a breve tempo. Sarebbe un'agonia e un'ossessione programmare a lungo termine. Sappiamo riconoscere cos'è il calcio e cosa va bene o meno, vale per me come per tutti, ci godiamo la nostra mentalità e il lavoro che mettiamo dentro per i nostri obiettivi.

Spendo tempo per mettermi a disposizione del gruppo. Ho a che fare con un gruppo di uomini veri, che hanno capito i nostri obiettivi e che hanno capito i momenti difficili, poi concludiamo la stagione con due trofei. Potevamo fare meglio andando in Champions, ci sono margini di miglioramento. Abbiamo un futuro davanti per cominciare la prossima stagione con maggiore serenità.

Le nostre ambizioni erano alte, ma è stato un percorso meraviglioso. Eravamo consapevoli nel raggiungere una stagione nuova con motivazioni e ambizioni, fattori che fanno al differenza.