Lautaro nel post: "Finiamo la stagione con un altro trofeo, vuol dire tanto per noi"

Ginevra Sforza /
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A caldo dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sportmediaset analizzando la prestazione della squadra.

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Lautaro nel post partita di Lazio-Inter

Orgoglioso che oggi finiamo con un altro trofeo, che per noi vuol dire tanto. Si parla tanto e sempre dell’Inter, ma noi dobbiamo continuare sulla nostra strada. Oggi siamo contenti che abbiamo portato altri due (trofei, ndr). 

Voto a Chivu? 10, ci ha dato una grandissima mano.

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