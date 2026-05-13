Lautaro nel post: "Finiamo la stagione con un altro trofeo, vuol dire tanto per noi"
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A caldo dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sportmediaset analizzando la prestazione della squadra.
Lautaro nel post partita di Lazio-Inter
Orgoglioso che oggi finiamo con un altro trofeo, che per noi vuol dire tanto. Si parla tanto e sempre dell’Inter, ma noi dobbiamo continuare sulla nostra strada. Oggi siamo contenti che abbiamo portato altri due (trofei, ndr).
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