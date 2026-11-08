Allegri: “La Lazio ha fatto un buon primo tempo, ma noi…”

Al Maradona Napoli-Lazio finisce 1-1. Partita in cui i biancocelesti sono passati subito in vantaggio con la rete di Frattesi al 28’, ma i partenopei, con coraggio, l'hanno recuperata all’inizio della ripresa grazie all’autogol di Pedraza. I biancocelesti, a prescindere dal risultato dell’Inter, rimangono primi in classifica a quota 29 punti, mentre i padroni di casa salgono a 15 punti, agganciando il 10° posto. Al termine del match, il mister del Napoli Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Devo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto in campo: non era semplice dopo le sconfitte di Torino e di Porto. La Lazio ha fatto un buon primo tempo, ma abbiamo avuto occasioni favorevoli. Ripartiamo da questa partita: dopo la sosta recupereremo giocatori e oggi abbiamo messo un piccolo mattoncino.