Lazzari nel post: "Punto preziosissimo. Gattuso? Ci ha ridato gioia e adrenalina"

Manuel Lazzari ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC poco dopo il fischio finale di Napoli-Lazio.

Lazzari a LSC

Questo punto ce lo prendiamo volentieri, è importantissimo perché abbiamo disputato un primo tempo importante e potevamo fare qualche gol in più. Nel secondo tempo il Napoli è cresciuto, sapevamo che venivamo in un campo difficile sapevamo che per loro era “l’ultima spiaggia” quindi ce lo prendiamo volentieri.

Abbiamo fatto un inizio di stagione incredibile, nessuno se lo aspettava e sin dal primo giorno il mister ci ha dato tante idee. Siamo cresciuti molto, è una gioia andare tutti i giorni a Formello ad allenarci. Dobbiamo seguire il mister e continuare così.

Il mister ha ridato gioia, adrenalina e un calcio completamente diverso rispetto allo scorso anno. Il gruppo lo ha seguito sin da subito, dopo 11 partite la risposta la squadra l’ha data e ora continuiamo così.