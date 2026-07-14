Calciomercato, risvolti nella trattativa Lazio-Dinamo Zagabria per Dominguez: le news di Schira

Dopo l'arrivo di Pedraza e Doekhi, la Lazio sta lavorando per consegnare a mister Gattuso il sostituto ideale di Mario Gila, recentemente passato al Milan. L'obiettivo principale è il giovane centrale Sergi Dominguez, classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria e in merito alla trattativa si è espresso l'esperto di mercato Nicolò Schira.

Le cifre e l'intesa in vista

La trattativa ha visto momenti di tensione a causa delle richieste iniziali della Dinamo Zagabria, salite a quota 15 milioni. Al momento, invece, le parti sembrano muoversi verso una possibile intesa che potrebbe aggirarsi sugli 11 milioni. Un nodo cruciale è rappresentato dalla clausola del 20% sulla futura rivendita che spetta al Barcellona, club in cui il calciatore è cresciuto, un dettaglio che le due società stanno valutando attentamente per finalizzare l'affare.

Il post di Schira